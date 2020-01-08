جونسون وترامب يبحثان الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعا، إنه تحدث مع ترامب لبحث الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وأضاف المتحدث أن جونسون حث ترامب على السعي لوقف التصعيد تجنبا لتفاقم الصراع، موضحا أن الاثنين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

واستهدفت الصواريخ الباليستية الإيرانية، فجر اليوم، قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، والقاعدية الامريكية في مدينة أربيل، شمالي البلاد، انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.