الرجاء يتلقى “خبرا سيئا” قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

تلقى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم “ضربة موجعة”، قبل خوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري القادمة، يوم الجمعة المقبل، في إطار رابع مباريات المجموعة الرابعة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بعد تأكد غياب عمر بوطيب عن النزال بسبب الإصابة.

وذكر مصدر مقرب من الفريق الأخضر، أن بوطيب تعرض لإصابة خلال تداريب الفريق الأخيرة في الجزائر، تحضيرا للنزال، وهي الإصابة التي ستغيبه عن الملاعب لـ6 أسابيع على الأقل.

هذا المستجد، سيربك لا محالة حسابات المدرب جمال السلامي، الذي سيجد نفسه أمام غياب مؤثر جديد، سينضاف لحميد أحداد، في الوقت الذي مازالت فيه الشكوك تحوم حول قدرة اللاعب سفيان رحيمي على المشاركة في المباراة القادمة، بعد أن تعرض هو الآخر لإصابة في اللقاء الأخير أمام مولودية الجزائر، في منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية.

جدير ذكره، أن محمود بنحليب، الذي سوى خلافاته مع إدارة النادي، بعد أن مدد لموسمين ونصف مع الرجاء، قد التحق اليوم بمعكسر المجموعة الخضراء في الجزائر، ومن المرتقب أن يكون أحد الخيارات البارزة للسلامي في مباراة الشبيبة.