الممرضون يصعدون .. شلل بالمستشفيات واعتصام أمام مقر وزارة الصحة

أعلن ممرضو، وتقنيو الصحة، عن عودتهم إلى الاحتجاج بإضراب وطني يومي الـ9 و10 من شهر يناير الجاري، سيرافقه اعتصام وطني مع المبيت أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، وذلك بعد مرور قرابة شهرين من تنظيمهم لمسيرة وطنية.

وقالت بلين فاطمة الزهراء منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين، وتقنيي الصحة في المغرب، في حديثها مع “اليوم 24″، إن الممرضين، يحملون الوزارة مسؤولية تداعيات فشل تدبير القطاع على صحة المواطن، وكرامة، وحقوق الأطر التمريضية، والتقنية، وتبعات التصعيد غير المسبوق للأشكال الاحتجاجية المستقبلية على القطاع الصحي، وصحة المواطن على وجه التحديد”.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن ممرضي، وتقنيي الصحة يستنكرون “استمرار تماطل الوزارة الوصية، والحكومة في الاستجابة الفورية لمطالبهم، على الرغم من أنها لا تحتاج إلى أي غلاف مالي، بل فقط للإرادة”.

ويطالب الممرضون، وتقنيو الصحة بالإنصاف في تعويض الأخطار المهنية، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، لتحديد مسؤوليات الممرض، ولوضع حد للمتابعات الإدارية، والقضائية الجائرة.

كما يطالبون بإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة، وتحصينها بالقطاعين العام، والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا إلى 50 في المائة عوض 33 في المائة.