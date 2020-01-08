بنشماش يكلف برلمانيا مدانا ابتدائيا بخمس سنوات سجنا بمراقبة انتخابات غينيا

أرسل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، برلمانيا مدانا ابتدائيا بخمس سنوات سجنا، لمراقبة الانتخابات الرئاسية في جمهورية غينيا بيساو، وهي الانتخابات التي جرت في 29 دجنبر 2019.

ويتعلق الأمر بعبد اللطيف أبدوح، البرلماني المتهم الرئيس في ملف كازينو السعدي في مراكش، والذي نشرت صورته على موقع المجلس وهو يشارك في مراقبة الانتخابات في هذا البلد الإفريقي.

وكان أبدوح حضر جلسة استئناف الحكم الصادر في حقه نهاية الشهر الماضي، وطلب من المحكمة تأجيل المحاكمة لأنه مكلف بمهمة من لدن بنشماش خارج المغرب، فأُجل الملف إلى الـ23 من هذا الشهر.