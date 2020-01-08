سائقو سيارات الأجرة بالمحمدية يحتجون بسبب “تعسفات الدرك”-صور

نظم سائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير، والعاملين في المحمدية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، بمحطة الأداء بالطريق السيار بمدينة بوزنيقة.

وقال عزيز الزيتوني، الكاتب الإقليمي لاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، بالمحمدية، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الوقفة الاحتجاجية أمام عناصر الدرك بمحطة الأداء بالطريق السيار بمدينة بوزنيقة، تأتي احتجاجا على ما أسماه “تعسفات رجال الدرك على سائقي سيارات الأجرة في المحمدية”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “سائقو سيارات الأجرة يشتكون من التعسفات التي تمارس عليهم من طرف عناصر الدرك”، مشيرا إلى أنه “تم أخذ 3 سيارات أجرة إلى المحجز البلدي من دون وجه حق”.

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وأوضح عزيز الزيتوني، الكاتب الإقليمي لاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، بالمحمدية، أن “عناصر الدرك يبررون توقيفهم لسيارات الأجرة بالمحمدية بتطبيق القانون، والذي ينص على احترام نقطة الانطلاق”.

وتساءل المتحدث ذاته، هل هذا القانون يطبق فقط على سيارات الأجرة بالمحمدية؟ لماذا لا يشمل جميع مدن المغرب؟”.

وعبر سائقو سيارات الأجرة من النوع الكبير بالمحمدية، عن استنكارهم لما أسموها “تعسفات” تطالهم، مهددين بخوض أشكال احتجاجية أخرى.