صحيفة "ذا هيل": ترامب مستعد الآن للتفاوض مع إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه مستعد الآن للتفاوض مع إيران؛ بعد القصف الإيراني الذي استهدف قاعدتين أميركيتين في العراق ردًا على اغتيال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب أكد للسيناتور الجمهوري جيمس إينهوف، أنه "لا يخطط لمزيد من الضربات العسكرية ضد ​إيران​".

من جهة أخرى، حذر الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي وبعض المتنافسين على خوض انتخابات الرئاسة من الحزب من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط،

وقالت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي في تغريدة على "تويتر": "نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأميركي في العراق باهتمام".

وتابعت: "يجب أن نضمن سلامة أفراد قواتنا المسلحة بما في ذلك إنهاء الاستفزازات التي لا داعي لها من جانب الإدارة والمطالبة بأن تكف إيران عن العنف. أميركا والعالم لا يستطيعان تحمل مغبة الحرب".

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يأتي ذلك فيما يعمل مسؤولون من إدارة ترامب على إطلاع الكونغرس، على عملية اغتيال سليماني، وأبعاد الرد الإيراني، وذلك عبر إفادات مغلقة يقدمها كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل.

من جهته، اتهم نائب الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الديمقراطي الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب للرئاسة، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، بجر الولايات المتحدة إلى أعتاب الحرب، مؤكدًا أنه "أسوأ من يتولى قيادة القوات المسلحة الأميركية على الإطلاق، وهو الأكثر تهورًا على الإطلاق".

وقال بايدن: "قبل أن يعطي ترامب أوامره بقتل سليماني، لم يخبر الكونغرس، ولا حلفاء الولايات المتحدة حول العالم، فهو يجر البلاد إلى حرب مع إيران". وتابع في تغريدة على "تويتر": "ترامب هو أكثر رئيس لديه شعور باللامبالاة وعدم الكفاءة، لتولي منصب قيادة القوات المسلحة الأميركية".

وقال: "كل يوم يقود فيه دفة الأمن القومي الأميركي يمثل يومًا خطيرًا للعالم"، وأضاف أنه "يجب أن نعمل على إخراجه من البيت الأبيض، ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيس لفترة واحدة فقط".

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