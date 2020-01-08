بريطانيا: الأمير هاري وزوجته يتنازلان عن صفتهما الملكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان، اليوم الأربعاء، التنازل عن صفتهما الملكية، مؤكدان في بيان رسمي أنهما يعملان على "استقلالية اقتصادية" أيضا.

وقال البيان الرسمي: "بعد عدة أشهر من التفكير والناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام، عبر البدء في القيام بدور جديد تدريجي داخل هذه المؤسسة".

وأضاف البيان: "نعتزم التراجع كأعضاء 'رفيعين' في العائلة المالكة والعمل على الاستقلال ماليا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

وأضافا في البيان مخاطبان الملكة: "بسبب تشجيعك، خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية، نحن على استعداد لإجراء هذا التعديل".

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وقالا أيضا: "نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا بين الممكلة المتحدة (بريطانيا) وأميركا الشمالية، ومواصلة احترام واجبنا تجاه الملكة والكومنولث ورعايتنا".

وحول أسباب ذلك أضاف البيان: "سيمكننا هذا التوازن الجغرافي من تربية ابننا مع التقدير للتقاليد الملكية التي ولد فيها، مع تزويد أسرتنا أيضًا بالمساحة للتركيز على الفصل التالي، بما في ذلك إطلاق كياننا الخيري الجديد".

واختتم الأمير هاري وزوجته بيناهما بقولهما: "نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة التالية المثيرة، في الوقت المناسب، حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة، وأمير ويلز، ودوق كامبريدج وجميع الأطراف ذات الصلة. حتى ذلك الحين، يرجى قبول خالص شكرنا لدعمكم المستمر".