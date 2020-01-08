ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم نجم نابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما من أجل ضم أحد نجوم فريق نابولي الإيطالي في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد يتابع باهتمام فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، ويجهز عرضًا بقيمة 70 مليون يورو لحسم الصفقة.

وجاء تحرك الميرنغي، بعد تأكده أن برشلونة أوقف مطاردته لرويز، ولا ينوي الدخول في مزاد مع ريال مدريد لحسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد تأكد من عدم نية رويز تجديد عقده الحالي مع نابولي.

يذكر أن رويز انضم لصفوف نابولي قادمًا من ريال بيتيس، في صيف 2018، مقابل 30 مليون يورو، وسرعان ما أثبت أحقيته باللعب للمنتخب الإسباني، من خلال مستواه الرائع في الكالتشيو.