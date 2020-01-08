الاحتلال ارتكب 760 انتهاكا بحق الصحافيين الفلسطينيين في 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وثقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، ارتكاب الاحتلال 760 انتهاكا بحق الصحافيين في الضفة الغربية قطاع غزة المحاصر، والقدس، خلال العام الماضي.

وأعلنت النقابة عن عدد الانتهاكات اليوم الأربعاء، في مؤتمر عقدته في مدينة رام الله، عرضت خلاله التقرير السنوي للانتهاكات ضد الصحافيين خلال العام الماضي.

وأوضحت النقابة أن "760 انتهاكًا مارستها سلطات الاحتلال ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بالضفة الغربية وغزة والقدس، خلال العام 2019".

وبينت أن "150 من تلك الاعتداءات، تعرض فيها الصحافيون للإصابة المباشرة بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأشارت أن أخطر الإصابات، تمثلت "بفقدان أربعة صحافيين أعينهم، وهم معاذ عمارنة وأحمد اللوح وعطية درويش وسامي مصران".

Advertisements

ورصد التقرير احتجاز الاحتلال لـ39 صحافيا خلال العام الماضي، وتحويل 25 منهم للمحاكم بتهمة العمل الصحافي، حيث لا يزال 20 منهم معتقلين.

ووفق التقرير، "مارست الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالضفة وغزة 254 انتهاكا ضد الصحفيين والمؤسسات والإعلامية، من بينها حجب نحو 50 موقعا إلكترونيا بقرار من النيابة العامة بالضفة."

وقالت النقابة إنها تتابع كل الانتهاكات الحاصلة، وأنها "قدمت بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على استهدافه للصحفيين والمصورين".

وكانت النقابة قد أعلنت عن 600 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيين الفلسطينيين حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.