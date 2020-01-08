فيدال يقترب من الانتقال إلى البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تطورا طرأ على مصير النجم التشيلي، أرتورو فيدال، مع فريق برشلونة الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وكيل فيدال، فيرناندو فيليسيفيتش، سافر لعقد اجتماع مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن حسم الصفقة.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن الشياطين الحمر يتفوق حاليًا على إنتر ميلان في سباق ضم فيدال.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة مانشستر يونايتد بوكيل فيدال قوية للغاية، بسبب العمل سويًا من قبل على صفقة التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب الشياطين الحمر المعار إلى إنتر ميلان.

ويستعد الشياطين الحمر لدفع 17 مليون إسترليني، وهي القيمة التي يطلبها برشلونة للموافقة على رحيل فيدال.