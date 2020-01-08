الجيش الليبى يسيطر على جزيرة الشريف بمحيط طرابلس

تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة في طرابلس، كما تقدمت وحداتها تجاة منطقة السدرة جنوب طرابلس.

وقال المركز الإعلامي للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، إن "القوات المسلحة والشباب المساند سيطرا على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة، والذي يربط المشروع بمنطقتي سيدى حسين -الهضبة القاسي وصلاح الدين.

وأوضح أن وحدات الجيش تنتشر في منطقة السدرة بالعجيلات والتي تبعد عن طرابلس العاصمة بـ79 كيلومترا.

وفيما شن سلاح الجو الليبي غارات جوية على مليشيات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها ومخازن أسلحة جنوب مدينة نالوت، أكد الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة غرب مدينة سرت، واستمرار العمليات العسكرية في كافة محاور القتال.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، عن توسيع منطقة الحظر الجوي لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية.

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ودعا البيان شركات النقل الجوي مراعاة ذلك، والالتزام التام الفوري بنص هذا الإعلان وعدم تعريض طائراتها لخطر التدمير.

كما أكد الإعلام الحربي استهداف مقاتلات سلاح الجو لتمركزات لمليشيات في منطقتي بوقرين والهيشة غرب مدينة سرت، واستهداف رتل تابع للمليشيات بالقرب من مدينة مصراتة.

والثلاثاء، أحكم الجيش سيطرته على منطقة الهيشة بوقرين، الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي مدينة مصراتة، فيما يواصل مطاردة مليشيات السراج الممولة من قطر وتركيا، باتجاه كوبرى السدادة.

وحققت قوات الجيش الليبي تقدمات كبيرة الآونة الأخيرة، حيث عززت من تقدمها صوب مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد، وأعلنت سيطرتها علي منطقتي الوشكة ‎.

وأكد الجيش الليبي سيطرة قواته على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين، كما أعلن دخوله ضاحية تاجوراء، إحدى أكبر ضواحي العاصمة طرابلس، وتبعد 11 كيلومترا من وسط العاصمة.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لمليشيات السراج في أبوقرين ولحسون والبويرات.