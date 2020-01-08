"يورونيوز" : الغزو التركي لليبيا أيقظ الأوروبيين لمواجهته

اعتبر موقع "يورو نيوز" الإخباري الأوروبي ، الأربعاء، أن الغزو التركي لليبيا أيقظ الأوروبيين ودول الجوار لمواجهة هذا العدوان، معتبراً أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية أكثر فعالية من المبادرات الأوروبية.

وأوضح الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية أنه بعد الإعلان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا، رأى الأوروبيون والقوى الإقليمية المجاورة ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة والحذر وتفعيل الاتفاقيات الدولية لعدم إطلاق يد تركيا في ليبيا.

وأشار إلى ما توصل إليه اجتماع القاهرة حول ليبيا، الذي دعت إليه مصر بمشاركة دول الجوار إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص، مشددين على ضرورة وقف القتال في ليبيا، والتفاوض، كما أجمعوا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية".

وقال الموقع الإخباري الأوروبي: "لقد أيقظ وصول قوات الجيش التركي إلى ليبيا الأوروبيين والقوى المجاورة"، مضيفاً أن "قوات الجيش الوطني الليبي كثفت جهودها خلال الفترة الأخيرة لتحرير البلاد قبل سيطرة تركيا عليها".

وأورد "يورو نيوز" ما ذكره وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو، بعد اجتماع بروكسل الذي أجري قبل اجتماع القاهرة حول الأزمة الليبية، قائلا: "ليبيا تمثل تهديدًا لأوروبا وللإرهاب، إنها حرب بالوكالة، يجب أن يتوقف كل التدخل الأجنبي، وهناك العديد من الدول التي تتدخل في الحرب الأهلية بتحويلها إلى حرب بالوكالة".

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وأشار الموقع الإخباري إلى أنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت أنقرة اتفاقيتي تعاون عسكري مع حكومة فايز السراج غير الشرعية في طرابلس، وأخرى لترسيم الحدود البحرية.

وأكد أن تلك الاتفاقية غير الشرعية التي أعلن البرلمان الليبي إلغاءها، تتيح لتركيا الوصول إلى المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط التي هي في الأساس من حق اليونان وقبرص.

ونوه موقع "يورونيوز" الإخباري بحديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حين حذر من أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، معتبراً أن أمن ليبيا من أمن بلاده، كما ندد أيضاً باتفاقيات أنقرة مع حكومة فايز السراج في طرابلس، والتي تسببت بالغزو التركي لليبيا.

ورأى الموقع الأوروبي أن القاهرة تلعب دوراً دبلوماسياً فعالاً للمساهمة في الحل السلمي للأزمة الليبية، من خلال المبادرات والجهود الدبلوماسية.

وقال "يورو نيوز" إن الدور الدبلوماسي المصري في الأزمة الليبية ربما أكثر فاعلية من المبادرات الأوروبية، وحتى من مبادرة برلين التي لم يحدد موعدها بعد.

وأدان وزراء خارجية الدول الخمس، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع تشاوري بالقاهرة، مذكرة التفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج، مؤكدين أنها مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي.