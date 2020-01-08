واشنطن تدعو لـ"تعاون كامل" بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2020/1/8 10:28 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- أرشيفية
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده تدعو إلى "تعاون كامل مع أي تحقيق في سبب تحطم" طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.
وأضاف بومبيو في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة متابعة هذا الحادث عن كثب وهي مستعدة لتقديم كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا"، كما أعرب عن تعازيه لأسر الـ176 قتيلاً وأصدقائهم.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، رفضت السلطات الإيرانية تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، التي تحطمت خارج العاصمة طهران، اليوم.
ونقل التلفزيون عن مسؤول إيراني قوله إن الصندوقين تعرضا لأضرار لكن يُعتقد أنه لا يزال من الممكن استخلاص بياناتهما.
كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجه فريق خاص من رجال البحث والإنقاذ إلى إيران، مساء اليوم؛ للوقوف على أبعاد حادث تحطم طائرة الركاب بوينج 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الحكومة ستخاطب شركاء دوليين لضمان التحقيق بتعمق في تحطم الطائرة الأوكراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً منهم 63 كندياً.
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