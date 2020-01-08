شكرا لقرائتكم واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بعد الضربات التي شنتها طهران على قاعدتين تضمان جنودا أميركيين في العراق، بحسب "فرانس برس".

وقال ترمب من البيت الأبيض "ردا على العدوان الإيراني، ستفرض الولايات المتحدة فورا عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني"، داعيا القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وداعيا حلف شمال الأطلسي إلى الحضور "في شكل أكبر" في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، إن بلاده لم تسجل أي خسائر بالأرواح جراء الهجوم الإيراني.

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وأوضح ترمب في كلمة له تعقيبا على قصف إيران لقواعد أميركية في العراق، أنه لا خسائر عراقية أو أميركية "بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا".

وأضاف ترمب: الجيش الأميركي قضى على قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، مشيرا إلى أن الأخير درب تنظيم حزب الله الإرهابي وتسبب بقتل وإصابة جنود أميركيين كثر.

وتابع ترمب قائلا "يدا سليماني ملطختان بدماء العراقيين والإيرانيين على السواء".