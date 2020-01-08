عاجل | الحرس الثوري الإيراني يستعد لتوجيه الضربة العسكرية للقوات الأمريكية

قالت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، إنه يحتمل أن تبدأ "قوات المقاومة العراقية" هجمات واسعة ضد أهداف أمريكية في العراق خلال الساعات المقبلة وفقا لروسيا اليوم.

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