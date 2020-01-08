إعلامي مصري تنبأ بالحرب العالمية الثالثة في 2020 .. «نوستراداموس العرب» توفيق عكاشة

تحت عنوان توفيق عكاشة: الحرب العالمية الثالثة قادمة في 2020 بس الناس هيقولوا عليا مجنون .

بعد إشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط والتهديدات العسكرية في البحر المتوسط .

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للآعلامي د. توفيق عكاشة تنبأ فيه بوقوع الحرب العالمية الثالثة في 2020 ،

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حيث قال عكاشة : يبدأ الهلاك من الجزيرة العربية ويستمر من عامين لعامين ونصف ، وتمتد المعارك من تونس حتى الحدود العربية الفارسية .

وتابع عكاشة : الناس هتقول عليا مجنون وفي ناس هتتريق عليا ، بينما الريح عاتية وسارية.