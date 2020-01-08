التحكم المروري: قطع عدد من الطرقات ضمن نطاق طرابلس

افادت غرفة "التحكم المروري" بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​طرابلس​ هي: ​ساحة النور​، ​اوتوستراد البداوي​، اوتوستراد التبانة، بولفار ​الزاهرية​ مقابل ​جامعة العزم​، تقاطع فرن المير الزاهرية.

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