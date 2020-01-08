حادث سير على طريق عام كفرا الجنوبية

أفادت معلومات عن وقوع ​حادث سير​ منذ قليل على طريق عام كفرا الجنوبية، حيث اصطدمت ​سيارة​ يقودها شاب من مدينة ​بنت جبيل​ بحائط الطريق وانقلبت رأساً على عقب، ولم تشر المعلومات عن وقوع إصابات.

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