علمت قناة "LBC" أن "حكومة التكنوقراط سقطت ليرتفع مجدداً عنوان ​الحكومة​ التكنو سياسية أو حتى السياسية تحت مسمى حكومة "لمّ الشمل" التي تحدث عنها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: ارتفاع اسهم الحكومة السياسية تحت مسمى حكومة لم الشمل التي تحدث عنها بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.