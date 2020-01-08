محافظ البقاع تابع موضوع المواطنين المحتجزين على طريق ضهر البيدر بسبب الثلوج

تابع ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​ مع المعنيين موضوع المواطنين الذين كانوا محتجزين داخل سياراتهم على ​طريق ضهر البيدر​ بسبب تراكم ​الثلوج​، مؤكدا على "ضرورة التقيد بإرشادات ​قوى الامن الداخلي​ وتعليماتهم وعدم سلوك ​الطرقات الجبلية​ المقفلة بالثلوج، وبخاصة الفرعية والداخلية لأنها تعرض حياة المواطنين للخطر".



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