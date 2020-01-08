التحكم المروري: للتقيد بالتوجيهات الأمنية في ضهر البيدر

طلبت ​غرفة التحكم المروري​ من السائقين، التقيد بتوجيهات عناصر ​قوى الامن الداخلي​ المتواجدين على طريق عام ​ضهر البيدر​، اثناء عبورهم على الطريق المذكورة حفاظا على سلامتهم وتفاديا للازدحام المروري.

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