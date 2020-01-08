اعتبر النائب ​​فيصل كرامي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​ان "المطلوب وبإلحاح امام إنهيار بيت متصدع آيل للسقوط في ​طرابلس​، ان تكون هذه القضية على رأس اولويات ​البلدية​ وان يتم مسح شامل لكل الأبنية المعرّضة للسقوط في المدينة".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرامي لبلدية طرابلس: يجب اجراء مسح شامل لكل الأبنية المعرّضة للسقوط بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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