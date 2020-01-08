درويش: بات من الضرورة القصوى وضع حد لأزمة الكهرباء في لبنان عامة وطرابلس خاصة

أوضح النائب ​علي درويش​ ما يحدث في ​طرابلس​ وجوارها من انقطاع للكهرباء أمام رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والنواب المشاركين في لقاء الأربعاء النيابي، وأشار الى الشكاوى التي وردته من المواطنين خلال اليومين الفائتين فيما يتعلق بهذا الأمر والمعطيات التي أُفيد بها بعد المتابعة مع شركة الكهرباء من نقص في المواد النفطية اللازمة للتشغيل.

وأشار درويش الى أنه "بات من الضرورة القصوى وضع حد ل​أزمة الكهرباء​ في ​لبنان​ عامة وطرابلس خاصة لما وصلت إليه من تفاقم لم يعد للمواطن القدرة على تحمله، ومن المعيب اننا في هذا العصر وما زالت الكهرباء غير مؤمنة بشكل لائق لكل مواطن".

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