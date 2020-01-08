البيت الأبيض: ترمب ناقش مع جونسون الوضع الراهن في الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم ​البيت الأبيض​، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ناقش مع ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، الوضع الراهن في ​الشرق الأوسط​ واتفقا على مواصلة التنسيق بينهما.

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

