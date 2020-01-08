سامح شكري: مصر ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​، على أن مصر ترفض أي تدخل ​عسكري​ في ​ليبيا​ وتأمل التوصل لحل سياسي للأزمة، مشيرا الى أن "الدعم التركي للجماعات المتطرفة فى ليبيا لا يزال متواصلاً"، مشدداً على أن "الاتفاق التركي مع ​حكومة​ الوفاق يعد انتهاكا للشأن الليبي".

وأشار شكري في ​مؤتمر​ صحفي، إلى أن "الصراع في المنطقة يحتاج إلى حلول سياسية لا قوى عنف أو تيارات إرهابية"، في اشارة الى اغتيال ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ والرد الإيراني على قواعد عسكرية أميركية في ​العراق​.

