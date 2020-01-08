سامح شكري: مصر ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن مصر ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا وتأمل التوصل لحل سياسي للأزمة، مشيرا الى أن "الدعم التركي للجماعات المتطرفة فى ليبيا لا يزال متواصلاً"، مشدداً على أن "الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق يعد انتهاكا للشأن الليبي".
وأشار شكري في مؤتمر صحفي، إلى أن "الصراع في المنطقة يحتاج إلى حلول سياسية لا قوى عنف أو تيارات إرهابية"، في اشارة الى اغتيال اللواء قاسم سليماني والرد الإيراني على قواعد عسكرية أميركية في العراق.
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