لودريان:الاتفاق الذي تم توقيعه بين أردوغان والسراج هو باطل قانونيًا ومثيرًا للقلق

أكد وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​، خلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر و​إيطاليا​ و​اليونان​ وقبرص، ان "الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ورئيس ​حكومة​ الوفاق الليبية ​فايز السراج​، هو باطل قانونيًا ومثيراً للقلق"، معرباً عن "أمله في نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا".

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