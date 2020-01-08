مقتدى الصدر: الأزمة انطوت وأدعو الفصائل العراقية إلى التأني وعدم البدء بعمل عسكري

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن "الأزمة انطوت خصوصًا بعد خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمسؤولين الايرانيين"، داعيا "الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بعمل عسكري".
ودعا الصدر الى الإسراع بتشكيل حكومة "صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن 15 يوما"
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