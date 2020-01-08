دخل عشرات من المحتجين على زيادة التقنين في التيار الكهربائي في طرابلس والجوار، الى مركز "شركة كهرباء قاديشا" في البحصاص، لاسيما مبنى ورش الشركة والصالات والمكاتب ومركز التحكم بالتقنين وغرفة العمليات، وقد تمكن عناصر الجيش من إخراجهم بعد حصول تدافع، وتزامن ذلك مع قطع الطريق أمام مبنى الشركة وفي بعض أحياء المدينة وشوارعها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يعمل على إخراج المتظاهرين من داخل شركة قاديشا في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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