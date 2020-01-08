ضل الطريق في السعودية.. “سائق” يتسبب في تأخير مؤتمر فالفيردي وبوسكيت

تسب السائق المسؤول عن نقل إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني، ولاعب النادي سيرجيو بوسكيت في تأخير المؤتمر الصحافي للمدرب واللاعب، الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء، قبل الحصة التدريبية لـ”البلاوغرانا”.
وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيڤو” الإسبانية، أن سبب تأخير الندوة التي تسبق مباراة البارصا وأتلتيكو مدريد، غدا الخميس، برسم نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يعود إلى السائق المسؤول عن فالفيردي، وبوسكيت.
وأضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصدر من داخل النادي الكطلوني، أن السائق ضل الطريق إلى المدينة الرياضية بجدة السعودية، حيث كانت ستُعقد الندوة الصحافية، وهو ما تسبب في تأجيلها إلى ما بعد الحصة التدريبية لبطل إسبانيا.
ويلاقي برشلونة يوم غد، أتليتيكو مدريد، في اللقاء الثاني عن المربع الذهبي للسوبر الإسباني، على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة”، في مباراة سيتولى قيادتها الحكم الفنزويلي جوزي غونزاليس.
ويضرب المتأهل من لقاء البارصا وأتليتيكو، موعدا في المباراة النهائية الأحد القادم، مع الفائز من نصف النهائي الأول الذي سيجمع مساء اليوم، بين ريال مدريد وفالنسيا، بقيادة الإسباني جيسوس جيل مانزانو.
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