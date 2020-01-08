ترامب: قتلنا سليماني لأنه الإرهابي رقم 1 والهجوم الإيراني على قواعدنا لم يوقع أي إصابة

في أول خطاب له بعد القصف الإيراني على مواقع أمريكية في العراق، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ندوة صحافية، موجها تهديدات جديدة لطهران.

وقال ترامب، في ندوته المباشرة مساء اليوم الأربعاء، من البيت الأبيض، إن الهجوم الإيراني ليلة أمس على قاعدتي عين الأسد وأربيل، لم يوقع أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

ودافع ترامب عن استهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني، حيث قال “قتلنا قاسم سليماني الاٍرهابي رقم 1 في العالم وهو مسؤول عن قتل وجرح عدد من جنودنا”، متهما إيران بتمويل الإرهاب من أموال حصلت عليها من خلال الاتفاق النووي.

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ورسم ترامب في خطابه اليوم معالم سياسة أمريكية جديدة تجاه طهران، حيث قال إن “دول العالم تحملت سلوك إيران المزعزع للاستقرار في العالم وقد ولى زمان هذا السلوك”، معلنا عن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران “حتى تعدل من سلوكها”.

نيران الحرب التي اشتعلت خلال الأيام القليلة الماضية بين البلدين على أراضي العراق لم يرسم لها خطاب ترامب اليوم نهاية قريبة، حيث قال إنه “لا سلام في المنطقة طالما استمرت إيران في سلوكها”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، انتهاء رد طهران على قتل قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال ظريف، في تصريح صحافي نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن “رد طهران على اغتيال الجنرال سليماني، انتهى”.