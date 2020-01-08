"التجمع الطلابي" يوصل التبرعات لجمعية "كفى" في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصل يوم أمس الثلاثاء؛ نشطاء في "التجمع الطلابي"، تبرعات قد جمعتها كوادرهم في جامعتي حيفا وتل أبيب في حملة تبرعات أطلق عليها "شعب واحد" امتدت لعدة أشهر داخل الجامعات.

وقال التجمع الطلابي في بيان، أنه أطلق "هذه الحملة بالتعاون مع جمعية "كفى" لمد يد العون والصمود للمحتاجين من أبناء شعبنا في النقب العزيز".

وأضاف: "التقى نشطاء التجمع الطلابي والرفيق محمد العتايقة من النقب، بمدير عام الجمعية ابراهيم الحسنات، الذي شكرهم بدوره على هذه المبادرة وحيّا القائمين عليها ومن ثم قام الحاضرون بجولة في أروقة الجمعيّة وعرفهم على أهم أعمال الجمعية التي تمتد على مدار السنة، والأغراض التي يتم جمعها من أهل الخير في النقب وغيره، من حاجيّات يومية أساسية للعائلة، طرود غدائية شهرية، ملابس، أدوية وأدوات تدفئة وأمور أخر".

Advertisements

وأردف البيان: "كما وشرح عن طريقة ومعايير توزيع التبرعات على المحتاجين، وذلك بعد تقسيم العائلات وفق مجموعات من الأقل حتى الأكثر حاجة لهذه المساعدات، على أمل أن تتوفّر موارد أكثر للجمعية لتتمكن من مساعدة كل محتاج في النقب".

وقال أحد منظّمي الحملة، محمد عوّاد، إنّ "هذه الحملة هي مبادرة أيضًا للتواصل بين أبناء الشعب الواحد، لدعم صمود أهلنا في النقب وأننا في التجمع نثمّن غاليًا عملكم لخدمة أبناء شعبنا".

وأخيرًا شكر مدير الجمعية ابراهيم حسنات، "التجمع الطلابي" على المبادرة وكل من تبرّع من الطلاب في الجامعات، مؤكدا أن جمعية "كفى" بحاجة ماسة لمثل هكذا دعم، لأنه يمثل دعمًا معنويًا أيضًا.