أبو شحادة يلتقي المدير العام لـ"المكملة ليافا" لنقاش احتياجات المدينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام النائب عن "القائمة المشتركة"، سامي أبو شحادة، اليوم الأربعاء، بلقاء المدير العام الجديد لـ"المكملة ليافا"، وهي إطار تنظيمي داخل البلدية مسؤول عن "ترميم وتحسين يافا بشتى مجالات الحياة"، رافي شوشان.

وجاء اللقاء ضمن رئاسة أبو شحادة لطاقم المدن المختلطة في "القائمة المشتركة"، حيث شارك فيه أيضا عضو المجلس البلدي ليافا، عبد أبو شحادة.

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ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للعمل الذي يقوم به أبو شحادة أمام البلديات والمجالس المحلية في منطقة المركز.

وناقشت الجلسة ثلاث قضايا أساسية هي التربية والتعليم، وقضية السكن في يافا، والتنمية الاقتصادية في المدينة من خلال السياحة. وقد تمّ الاتفاق على عقد جلسة دورية لمتابعة كافة الملفات التي تهم أهالي يافا على المستوى المحلي والقطري.