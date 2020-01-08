"تيك توك" يصدر تحديثا جديدا لحماية المستخدمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، اليوم الأربعاء، إطلاق تحديثا لتعديل قواعد السلوك على المنصة، مشددا تعريف المحتوى غير المقبول، وموقفه من المعلومات الخاطئة.

وقال موقع "آكسيوس" الإخباري الأميركي، إن ذلك بمثابة اعتراف من المسؤولين في الشركة المالكة للتطبيق، أن "تيك توك" لم يعالج في السابق، المشاكل المتعلقة بالمحتوى، بالشكل المطلوب، والتي بات التطبيق يواجهها مع اتساعه عالميا.

وحددت منصة التواصل الاجتماعي، 10 مشاكل تتناولها سياسات المحتوى الخاصة به، والتي تشمل؛ "الأفراد والمنظمات الخطرة"، و"الأنشطة غير القانونية والسلع المنظمة"، و"المحتوى العنيف والرسومات"، و"الانتحار، والأذى النفسي، والتصرفات الخطرة"، و"خطاب الكراهية"، و"المضايقات والتنمر"، و"العري والأنشطة الجنسية"، و"سلامة القُصّر"، و"النزاهة"، و"التهديدات لأمن المنصة".

وكانت تحديثات سابقة قد تناولت هذه القضايا، لكن التحديث الجديد يتناولها بشكل أعمق، وأكثر تفصيلا.

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وعلى سبيل المثال، نشرت الشركة قائمة طويلة بمن تعتبرهم أشخاص خطرين، أو مؤسسات خطيرة لا يُسمح لها استخدام التطبيق، كتلك التي تبث "خطاب كراهية"، والتي تتاجر بالأعضاء، ومرتكبي الجرائم الإلكترونية، و"المتطرفين".

وبينما لم تُحظر المعلومات "المضللة"، بشكل صريح، لكن الشركة حذرت من أنها ستحذف ما تعتبره معلومات مضللة.

وتأتي هذه التعديلات تباعا للانتقادات الكبيرة التي تعرض لها التطبيق الصيني في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة، بادعاء أنه يتماثل مع سياسات الحزب الشيوعي الحاكم الصيني.