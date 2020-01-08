نشطاء يمنيون وعرب يحذرون من مخططات #تحالف_الشر_ايران_قطر_تركيا

الأربعاء 8 يناير 2020

حذر نشطاء يمنيون وعرب من مخططات ايران وقطر وتركيا التدميرية الهادفة الى السيطرة على مضيق باب المندب وتهديد الملاحة الدولية .



وأطلق النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج بوسم "تحالف الشر ايران قطر تركيا" فضحوا فيه مخططات هذا التحالف الهادفة الى السيطرة على شبوة ثم أبين وعدن للتحكم بمضيق باب المندب وتدمير الجنوب والمشروع العربي، حسبما قال الاعلامي الجنوبي وضاح عطية .

وحظي الهاشتاج بتفاعل كبير، يقول الإعلامي ياسر اليافعي "الصورة تتضح كل يوم ان ايران وتركيا يستخدمون ادواتهم في المنطقة، لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية على حساب الدماء العربية" .

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ويضيف "لا ايران حريصة على الإسلام ولا تركيا وموقفهم مخزية من كل القضايا الإسلامية، والمؤسف انهم يستخدمون قطر وجماعات لتنفيذ أهدافهم" .

بدوره اعتبر الناشط عماد باسردة وجود مليشيات الإصلاح الإخواني في شبوة وجزء من حضرموت وأبين والمهرة وجود لدول التوتر إيران وقطر وتركيا

.. مشيراً الى ان ما تسمى بالوحدة اليمنية تحولت لخطر على الأمن القومي العربي والإقليمي لأنه أصبح مشروع لهذه الدول ومحاولة تمددهم صوب عدن وباب المندب .

من جانبه قال عيسى الزهراني ان تحالف قطر وايران وتركيا هو تحالف إرهابي قائم على استثمار رموز جماعة الإخوان والأحزاب السياسية الإخوانية في الوطن العربي حيث يقوم هذا التحالف بدعم تلك الأحزاب حتى تصل إلى الحكم وتعمل تحت تبعية هذا التحالف كما هو الحال في ليبيا واليمن وكما كان في السودان وغيرها .

أما مستشار وزارة الإعلام فهد طالب الشرفي فعلق قائلاً "اتضحت كل النوايا وسقطت كل الأقنعة وبانت كل الخفايا وظهر مرتزقة الفرس من ادعياء العروبة والإسلام ومن حق كل عربي من العراق إلى الشام واليمن ان يرى العدو عدو وان نواجه هذا الحلف البغيض اعلاما وسياسة حربا وسلمًا ولا عزاء لمن باعوا الثوابت" .