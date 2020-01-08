البركاني : إيران تسعى لزعزعة الامن والإستقرار في المنطقة

الأربعاء 8 يناير 2020

قال رئيس مجلس النواب اليمني، الشيخ، سلطان البركاني، أن إيران تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإشاعة الفوضى وممارسة العنف والإرهاب من خلال الاعتداءات التي تقوم بها على جيرانها ونشر الأذى في المنطقة .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، الذي بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اليمنية والإقليمية، وفق ما اوردته وكالة سبا الحكومية .

وتطرق البركاني الى الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي مؤخراً ومنها إيقاف التداول بالعملية المحلية وسحبها من المواطنين في إنتهاك لحقوق المواطنين ومشروعية الدولة والشرعية المعترف بها دولياً، بهدف افقار المواطن ونهب أمواله ومدخراته امام مرأى ومسمع من العالم .. لافتاً إلى الممارسات الأخرى التي قامت بها الميليشيات وصادرت فيها الحريات الشخصية ومنها قيود على ملابس النساء والحلاقة للرجال .

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كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى إتفاق الرياض وسير تنفيذه .. مؤكداً أن هناك خطوات جادة تتم حالياً في اتجاه تنفيذ الاتفاق برعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية .

كما أكد البركاني أن الشعب اليمني يقدر عالياً جهود المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية والجهود الدولية المبذولة لإخراج اليمن من محنته .. مثمناً دور المملكة المتحدة البريطانية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف ووقوفها الى جانب الشعب اليمني ودعم الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

وجدد البركاني التأكيد على حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن والنظام الجمهوري استناداَ الى المرجعيات الثلاث وتنفيذ اتفاق الرياض نصاً وروحاً.. منوهاً إلى أن ذلك يتطلب المزيد من الجهود من قبل المجتمع الدلي لتنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع وانهاء الانقلاب ورفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني .

من جانبه جدد السفير البريطاني التأكيد على مساندة بلاده للشعب اليمني والشرعية الدستورية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.. مشيراً إلى ان المملكة المتحدة تتابع باهتمام الأوضاع باليمن وتدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية .