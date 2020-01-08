شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليوناني: تدخل تركيا في ليبيا يشكل تهديدا للمنطقة وللدول الأوروبية والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 قال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، إن تدخل تركيا في ليبيا يمثل انتهاكا للقرارات الدولية.

وأضاف بأن التدخل التركي في ليبيا يقوض الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة. وأشار الى محاولات تركية لمنع قبرص من تطوير مواردها. وبين أن تدخل تركيا في ليبيا يشكل تهديدا للمنطقة وللدول الأوروبية. Advertisements وتابع "اتفاق أردوغان السراج باطل قانونيا وغير مقبول. وقال ندعو تركيا لاحترام القانون الدولي. وشدد على أن اتفاق أردوغان-السراج يناقض اتفاق الصخيرات واختتم وزير خارجية اليونان: ندعم جهود غسان سلامة في حل الأزمة الليبية وكذلك مسار برلين

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