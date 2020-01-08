شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: إيران تسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن "إيران تسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا وسنفرض عليها مزيدا من العقوبات".

وأضاف "لن نتسامح مع سياسة الإرهاب والدمار والقتل التي تنتهجها إيران". وهدد ترمب إيران بالصواريخ الأميركية "الكبيرة والسريعة والدقيقة والمميتة Advertisements وأشار إلى أن" الإرهاب الإيراني يهدد العالم منذ فترة طويلة". وبين أن "الجيش الأميركي قضى على قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم". وتابع" سنفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران حتى تغير من سلوكها". وذكر أن "النظام الإيراني شدد قبضته على شعبه وقتل 1500 شخص مؤخرا".

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