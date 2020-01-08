شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تجدد رفضها تحويل أراضيها إلى ساحة حرب والان نبدء بالتفاصيل

نددت العراق بالهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.

وقال بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية اليوم: "نتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وتستنكر الرئاسة القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية على الأراضي العراقية، وتجدد رفضها الانتهاك المتكرر للسيادة الوطنية وتحويل العراق إلى ساحة حرب".

Advertisements

وأكدت رفض العراقيين زج بلادهم في حرب جديدة، أو أن يكون العراق مصدر تهديد لأيّ من جيرانه، ولفتت رئاسة الجمهورية العراقية إلى أن وجود قوات التحالف الدولي في العراق تم على أساس الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والدول التي تشكل التحالف منها لضرورات محاربة الإرهاب.

ودعت إلى ضبط النفس والحكمة وتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة تهدد أمن وسلم المنطقة والعالم.

من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان صحفي اليوم، الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية, داعيًا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحفظ السيادة العراقية, وإبعاد البلاد عن دائرة الصراع.