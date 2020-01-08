شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحث ترامب على السعي لوقف التصعيد والان نبدء بالتفاصيل
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء لبحث الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.
وأضاف المتحدث أن جونسون حث ترامب على السعي لوقف التصعيد تجنبا لتفاقم الصراع، موضحا أن الاثنين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.
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