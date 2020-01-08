شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والان نبدء بالتفاصيل

واس- واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران لا تزال مستمرة في أنشطتها الخبيثة وتصعيدها حيث قامت باستهداف قاعدتين عراقيتين أمس مستهدفة القوات الأمريكية وقوات التحالف هناك ، مؤكدا أنه لم يكن هنالك أي ضحايا للهجوم الإيراني من الجنود الأمريكين أو العراقيين.

وشدد الرئيس ترامب خلال خطاب له اليوم، على أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على النظام الإيراني وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف قائلاً: "ستفرض الولايات المتحدة على الفور عقوبات اقتصادية إضافية معاقبة للنظام الإيراني. وأن إدارته ستواصل مراجعة الخيارات الأخرى للرد على الضربات الصاروخية الإيرانية".

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وأكد أن هذه العقوبات القوية ستظل قائمة حتى تغير إيران سلوكها, مطالبا حلف "الناتو" بلعب دور أكبر في منطقة الشرق الأوسط وقادة العالم بالتصدي للأنشطة الإيرانية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية الأسبوع الماضي بأنه أكبر إرهابي في العالم.

وقال إن سليماني "درب الجيوش الإرهابية ، بما في ذلك حزب الله الإرهابي، وشن ضربات إرهابية ضد أهداف مدنية ، لقد أشعل الحروب الأهلية الدامية في جميع أنحاء المنطقة، لقد هاجم بوحشية وقتل الآلاف من القوات".

واختتم الرئيس ترامب قائلاً: "في الأيام الأخيرة كان يخطط لهجمات جديدة على أهداف أمريكية لكننا أوقفناه".