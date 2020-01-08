شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تستدعي سفير إيران: لن نكون مقراً للإضرار بدول الجوار والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم، أنها ستستدعي سفير إيران لدى العراق لإبلاغه رفض بغداد للاعتداءات الإيرانية المتمثلة بالهجوم الصاروخي على معسكرات عراقية ,مما يشكل خرقاً للسيادة العراقية.

وأفادت الخارجية في بيان صحفي، بأنها إذ ترفض ذلك فإنَّها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم.

وشدد البيان على أنَّ العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، "ولن يسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار".