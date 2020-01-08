جونسون يدعو ترامب لوقف التصعيد مع إيران

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة وقف التصعيد مع إيران.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع ترامب لبحث الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.



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وأضاف المتحدث أن جونسون حث ترامب على السعي لوقف التصعيد تجنبا لتفاقم الصراع، موضحا أن الاثنين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.