هولندا ثالث دولة تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

نصحت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأربعاء، رعاياها بعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة، وسط تزايد حدة التوتر في المنطقة والهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران على قاعدتين لقوات أمريكية في العراق.



وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن "السفر إلى إيران سيكون فقط في حالة الضرورة، حيث إن زيادة التوتر تعني أنه لا يمكن التكهن بالوضع الأمني".

وأكدت منظمة وكالات السفر الهولندية، أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات السياحية المقررة إلى إيران.

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وتعتبر هولندا ثالث دولة تنصح رعايها بعدم السفر إلى إيران، بعد فرنسا وبريطانيا، على خلفية التوترات في المنطقة بعد مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ورد طهران أمس الثلاثاء، بالصورايخ على قاعدة عين الأسد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وأمس الثلاثاء، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، رعاياها بعدم السفر إلى إيران، كما نصحت بريطانيا رعاياها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة.