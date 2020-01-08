الجيش الليبي يوسع الحظر الجوي ليشمل مطار معيتيقة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، الأربعاء، عن توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا لتشمل مطار وقاعدة معتيقية الجوية.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان له، إن القيادة العامة قررت توسيع منطقة الحظر الجوي، ولذلك ينبغي علي شركات النقل الجوي مراعاة ذلك والالتزام به، محذرا أن عدم الالتزام بقرار توسيع الحظر الجوي سيعرض طائرات شركات النقل الجوي لخطر التدمير .

وكان الجيش الليبي أعلن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن فرض الحظر الجوي فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس.

وشملت المنطقة المحظورة من المايا غرب طرابلس قرب مدينة الزاوية، وتمتد حتى مقر الكلية العسكرية للبنات سابقا، ومزرعة النعام بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، ومنطقة القرة بوللي شرقي العاصمة، وجنوب شرق مدينة ترهونة، وغربا حتى أدنى معسكر الرابطة.

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ويأتي ذلك عقب‏‎ إسقاط منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، الثلاثاء، طائرة تركية مسيرة في منطقة بوقرين بمدينة ‎سرت.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن عددا من المقاتلين سقطوا شهداء جراء قصف طيران تركي مسير في مدينة سرت.

كما أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها تجاه مدينة مصراتة، بعد السيطرة على منطقتي الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، والهيشة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شرقي مدينة مصراتة.

وأكد الجيش الليبي سيطرة قواته على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين، كما أعلن دخوله ضاحية تاجوراء، إحدى أكبر ضواحي العاصمة طرابلس، وتبعد 11 كيلومترا من وسط العاصمة.

كما أحكم الجيش الليبي سيطرته على مدينة سرت بالكامل، والتي تشكل نقطة تحول في الصراع الدائر مع مليشيات حكومة فايز السراج، ومحطة مفصلية في حسم معركة استعادة الشرعية في العاصمة طرابلس، ومن ثم تعد مفتاحا لإعادة السيطرة على ليبيا.

وبالسيطرة على المدينة الساحلية يكون الجيش الوطني الليبي، قطع الطريق على مليشيات حكومة السراج للوصول إلى حقول النفط الرئيسية في البلاد، إذ تعد سرت البوابة إلى تلك الحقول في البريقة ورأس لانوف والسدرة.