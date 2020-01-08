ترامب يجري تقييم الخسائر والأضرار الناجمة عن الضربات الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجري تقييم الخسائر والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على منشأتين عسكريتين في العراق، مضيفا "كل شيء على ما يرام حتى الآن".

وأعلن ترامب أنه سيدلي بتصريح صباح الأربعاء بشأن الضربات الصاروخية التي شنّتها إيران على قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون.

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وأضاف في تغريدة على تويتر "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".

وتابع "لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزا في العالم، وبفارق شاسع.. سأدلي بتصريح صباح الغد".

وكانت إيران أعلنت أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إضافة إلى قاعدة أخرى في إربيل.