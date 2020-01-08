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السويد تدعم الحكومة الشرعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

 

 

 

 قالت وزيرة خارجية السويد، مارجوت فالستروم ، أن بلادها تدعم الحكومة الشرعية، وعزمها علي استمرار تقديم الدعم لليمن من أجل التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

وأكدت الوزيرة، خلال لقاءها مع نائب وزير الخارجية اليمنى ، محمد الحضرمي، على أهمية التوصل إلى سلام شامل وتنفيذ اتفاق السويد للخروج من الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن زيارتها للمنطقة تأتي في هذا الإطار.

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وكان الحضرمي قد استعرض بداية اللقاء عملية السلام وآخر التطورات على الساحة اليمنية، مشيدا  بالدعم السويدي المستمر للحكومة الشرعية، وعلى حرصها على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية وعلى اهتمامها الكبير بالأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.

 

 

مؤكدا استمرار دعم الحكومة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بما في ذلك اتفاق الحديدة، معتبرًا تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة هو المدخل الرئيسي للانتقال لأي مشاورات مستقبلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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