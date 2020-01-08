ترامب: لا إصابات بين الأميركيين" في الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 واشنطن بغداد - الخليج 365 أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب أنه "لا إصابات بين الأميركيين" في الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق.

ودعا ترمب القوى الكبرى إلى "الانسحاب مما تبقى" من الاتفاق النووي" Advertisements وأضاف "سنطلب من حلف الأطلسي أن يكون حاضرا "بشكل أكبر" في الشرق الأوسط". وتابع "لن نتسامح مع سياسة الإرهاب والدمار والقتل التي تنتهجها إيران". وذكر أن إيران رفعت شعار الموت لأميركا في اليوم الذي وقع فيها الاتفاق النووي

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