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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تهدد إيران بـ 6 قاذفات “بي 52” الضخمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
صحيفة المرصد – وكالات : كشف مسؤولون كبار في البنتاغون لشبكة “فوكس نيوز” ، أن الولايات المتحدة ستنقل قريبا ست قاذفات استراتيجية من طراز “بي 52” إلى إحدى الجزر في المحيط الهندي تحسبا لهجوم إيراني محتمل.
واعتبروا أن تحريك وزارة الدفاع الأمريكية هذه القاذفات، يأتي تحسبا لهجوم إيراني محتمل، على خلفية قتل الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
ويأتي هذا التحرك بعد أن ألمح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى أن الجيش الأمريكي لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بضربها.
وكان الأدميرال علي تنكسیري قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، الإيراني قال أن القوات البحرية مستعدة تماماً للرد والثأر وتنفيذ تعليمات القيادة الإيرانية، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.
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