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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبرص توافق على طلب الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
قال مسؤول بالحكومة القبرصية، الأربعاء، إنها وافقت على طلب الولايات المتحدة بشأن نشر فريق "استجابة سريعة" بصورة مؤقتة في الجزيرة المتوسطية.
وأضاف المسؤول أن نشر الفريق سيكون مؤقتا، وذلك لمساعدة في إجلاء الموظفين من البعثات الدبلوماسية الأميركية في الدول المجاورة "إذا لزم الأمر"، على ما أوردت وكالة "أسوشيت برس".
وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشيوس، بأن الفريق سوف يكلف أيضا بإجلاء المدنيين الأميركيين من المنطقة في حال الطوارئ.
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