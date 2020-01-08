اليابان تعقد اجتماعا أمنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ـ طوكيو

وجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مسؤولي حكومته إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للاستعداد للطوارئ، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحكومة في طوكيو عقدت اجتماعات لمجلس الأمن القومي. وأصدر آبي خلال الاجتماع تعليمات للوزراء المعنيين ببذل قصارى جهدهم لجمع وتحليل البيانات وتوفير المعلومات السريعة والدقيقة للشعب.